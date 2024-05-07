الخارجية اللبنانية تحذر من العدوان على رفح : ندعو المجتمع الدولي لتحرُّك فوري وفاعل لوقف المجازر الاسرائيلية

حذّرت وزارة الخارجيّة والمُغتربين في بيان" من أيّ عمل تصعيدي تشنّهُ قوّات الاحتلال الإسرائيلي ضدّ مدينة رفح، في ما يُهدِّد بكارثة إنسانيّة بالغة على أكثر من مليون فلسطيني نزحوا إلى هذه المنطقة جرّاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزّة منذ سبعة أشهر، مما يُساهم في تنفيذ مُخطّطات التهجير القسري الإسرائيليّة".