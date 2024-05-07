بالفيديو - "مسيّرات انقضاضية وصواريخ " ... سلسلة هجمات لحزب الله ضد مواقع الاحتلال وجنوده

وفي بيان آخر اعلن الحزب ان "مجاهدي المقاومة ‏الإسلامية استهدفوا عند الساعة 3:15 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 7-5-2024 ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.‏"

مشاهد للمسيرات الانقضاضية لحزب الله ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي pic.twitter.com/yp7TF9MPhE — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 7, 2024

وكان الحزب اعلن انه "بعد رصد ومتابعة لجنود ‏العدو في موقع الراهب وأثناء تحركهم داخل إحدى الدشم عند الساعة 1:15 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 07-05-‌‏2024 استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة الصاروخية الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة.‏"

كما اعلن شن هجوم جوي "بمسيّرات انقضاضيّة استهدفت ضبّاط وجنود العدو أثناء تواجدهم في باحة ‏ثكنة يفتاح وأصابتهم بدقة وأوقعتهم بين قتيل وجريح.‏"

كما "استهدفت طائرات أخرى إحدى منصّات القبّة الحديدية المتموضعة جنوب ثكنة راموت نفتالي ‏وأصابتها إصابة مباشرة أدت إلى إعطابها.‏"