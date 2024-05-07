بالفيديو - "مسيّرات انقضاضية وصواريخ " ... سلسلة هجمات لحزب الله ضد مواقع الاحتلال وجنوده

وفي بيان آخر اعلن الحزب ان "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 3:15 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 7-5-2024 ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة."
وكان الحزب اعلن انه "بعد رصد ومتابعة لجنود العدو في موقع الراهب وأثناء تحركهم داخل إحدى الدشم عند الساعة 1:15 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 07-05-2024 استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة الصاروخية الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة."
كما اعلن شن هجوم جوي "بمسيّرات انقضاضيّة استهدفت ضبّاط وجنود العدو أثناء تواجدهم في باحة ثكنة يفتاح وأصابتهم بدقة وأوقعتهم بين قتيل وجريح."
كما "استهدفت طائرات أخرى إحدى منصّات القبّة الحديدية المتموضعة جنوب ثكنة راموت نفتالي وأصابتها إصابة مباشرة أدت إلى إعطابها."