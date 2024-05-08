"قطاع حيوي أساسي مهدّد".. ماذا في أسرار الصحف؟

الجمهوريةأكد مرجع رسمي أن 99 بالمئة من النازحين السوريين يمكنهم العودة الى بلدهم بلا إشكالات وذلك بإعتراف الأمم المتحدة اذا صدر القرار الدولي بعودتهم.كشف ديبلوماسي أن اللجنة الخماسية وضعت سقفاً زمنياً لتحرّكها الرئاسي وأنه في حال لم ينتخب الرئيس سيكون لها كلام آخر.سجل اختلاف بين أوساط سياسية حول تقييم مبادرة غربية بين من اعتبرها "خلاصة الأفكار المتداولة وأنها تشكل نقطة إرتكاز لأي تفاوض مستقبلي"، وبين من لم يرَ فيها نتيجة.******************اللواءتدرك دولة كبرى، حسب ما نُقل عن مصدر دبلوماسي أن عملها ضمن مجموعة عاملة، لا يأتي بنتائج مأمول بها، ومع ذلك مستمرة في دورها تجاه لبنان.توقف مسؤول عند تصريح نيابي، واعتبر مضمونه لا يتفق مع ما هو معمول به في شأن يثير ضجة كبيرة.يتضح من المعلومات الموثوق بها أن جهات داخل فريق السلطة، لا ترغب بتحقيق خرق في ملف النازحين******************نداء الوطنيدرس الفريق القانوني للنائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون امكانية تقديم دعوى مخاصمة الدولة على خلفية الأخطاء التي ارتكبها رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود الذي يرأس بدوره الهيئة القضائية العليا للتأديب الناظرة في استئناف عون قرار صرفها من القضاء.يتفاخر وزير في الحكومة بأنه لن ينفّذ حكم مجلس الشورى الصادر منذ حوالى السنتين والمتعلق بإبطال قرار إقالة مديرة من مركزها تعسفاً وتعيين مدير محسوب على تيار سياسي مكانها، علماً أنه يشكو من سوء أدائه.بعدما أقدم جهاز أمن الدولة برفقة مراقبين من وزارة العمل على تسطير محضر ضبط بقيمة 15 ألف دولار بحق معمل في بلدة بترونية ساحلية بسبب تحوّله إلى معمل نهاراً ومأوى لنحو 200 سوري غير شرعي ليلاً مقابل بدل منامة، قام مسؤول كبير في الوزارة بتمزيق المحضر وحماية تجاوزات المعمل.******************البناءقال مسؤول عربي شارك في مفاوضات اتفاق غزة إن مدير المخابرات الأميركية وليم بيرنز وافق على التعديلات التي تضمّنها المقترح الأخير الذي قبلته حركة حماس وقوى المقاومة باعتباره آخر محاولة لتفادي ذهاب المنطقة إلى حرب كبرى في ضوء تقدير موقف أميركي أن حماس تحظى بدعم محور المقاومة، بما في ذلك إيران للتمسك بشروطها، ولو أدّت إلى حرب شاملة. وأن واشنطن عبّرت بالمقابل عن سعيها لتفادي هذه الكأس المرّة برفضها رداً إسرائيلياً مناسباً على الردّ الإيرانيّ الرادع ثم بسحب قطعها البحريّة من البحر الأحمر.تفيد معلومات أن نائباً بارزاً في تكتل نيابيّ عند سؤاله خلال لقاء سياسيّ عا عن سبب غياب رئيس الكتلة عن الساحة السياسية، أجاب “فوّتنا بأكثر من حيط”. وهذا ما دفع بوالده للعودة إلى الإشراف على إدارة الدفة السياسيّة في الكتلة النيابيّة والحزب والبيت السياسيّ التقليديّ العريق.******************الأنباءقطاع حيوي أساسي مهدّد على وقع التطورات بعدما كان الرهان عليه كبير في السنتين الماضيتين.استحقاق مالي لبناني قد يكون تأجّل لكنه لا يعني أن المؤشرات السلبية قد انتفت بالكامل.===============