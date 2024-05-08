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محليات

عصابة نفّذت عمليات سلب في هذه المنطقة.. وكمين محكم أوقع بالرأس المدبّر

2024-05-08 | 02:43
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عصابة نفّذت عمليات سلب في هذه المنطقة.. وكمين محكم أوقع بالرأس المدبّر
عصابة نفّذت عمليات سلب في هذه المنطقة.. وكمين محكم أوقع بالرأس المدبّر

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

"في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم، ولا سيما عمليات السلب في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد المتابعة تمكّنت شعبة المعلومات من رصد عصابة يقوم أفرادها بتنفيذ عمليات سلب تستهدف أشخاصاً في محلّة صبرا، مستخدمين آلات حادّة.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد أفراد العصابة المذكورة وتوقيفهم. ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة توصلت الشّعبة الى تحديد هويّاتهم، ومن بينهم الرأس المدبّر للعصابة، ويُدعى: ر. ع. (من مواليد عام ۲۰۰۲، لبناني)
بتاريخ 26-4-2024 وبعد مراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريّات الشّعبة في صبرا، حيث أوقفته بكمينٍ محكم، وضبطت في حوزته خنجرا حربيًا، يستخدمه في عمليات السلب.
بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة ترؤسه عصابة سلب، وأنّه نفّذ وأفراد عصابته مئات عمليات السّلب والتّشليح، وأنهم ينشطون في هذا المجال منذ حوالى السنة. كما اعترف بتعاطي المخدّرات.
أجري المقتضى القانوني في حقّه، وأودع والمضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته، والعمل جارٍ لتوقيف باقي أفراد العصابة".
عصابة نفّذت عمليات سلب في هذه المنطقة.. وكمين محكم أوقع بالرأس المدبّر

محليات

قوى الأمن الدّاخلي

صبرا

عملية سلب

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