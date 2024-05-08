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محليات

حزب الله يعلن إستهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو في المطلة وشلومي

2024-05-08 | 04:50
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حزب الله يعلن إستهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو في المطلة وشلومي
حزب الله يعلن إستهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو في المطلة وشلومي

صدر عن حزب الله البيان التالي:

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو ‌‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم ‌‏الأربعاء 08-05-2024 باستهداف مبنًى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المطلة وأصابوه إصابة مباشرة".‏ 
في السياق، صدر عن الحزب بيان آخر جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو ‏على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية واستهداف المدنيين، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء ‌‏8-5-2024 بإستهداف مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة شلومي".‏
 
حزب الله يعلن إستهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو في المطلة وشلومي

محليات

حزب الله

المطلة

شلومي

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