بالفيديو - غارات إسرائيلية تستهدف بلدات حدودية جنوب لبنان

التقى وزير الخارجية والمغتربين د. عبدالله بوحبيب السفير الأرمني في لبنان فاهاغن اتبكيان، حيث رحب الوزير بوحبيب بأهمية الاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان ببدء عملية ترسيم الحدود على أساس إعلان ألما آتا وبداية التطبيق العملاني لهذا الاتفاق. كما تم البحث بالعلاقات الثنائية الجيدة بين البلدين وسبل تعزيزها، لا سيما من خلال التواصل والتفاعل الدائم بين الشعبين.