الجبهة الجنوبية.. حزب الله يكثّف عملياته ضد جنود العدو

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية واستهداف المدنيين قام مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 8-5-2024 باستهداف مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة".
وصدر عن الحزب بيان آخر جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية واستهداف المدنيين، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 8-5-2024 بإستهداف مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة حانيتا".
وفي بيان جديد أعلن حزب الله أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية واستهداف المدنيين، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 8-5-2024 باستهداف مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة أفيفيم".