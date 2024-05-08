الجبهة الجنوبية.. حزب الله يكثّف عملياته ضد جنود العدو

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو ‏على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية واستهداف المدنيين قام مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء ‌‏8-5-2024 باستهداف مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة". ‏وصدر عن الحزب بيان آخر جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو ‏على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية واستهداف المدنيين، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء ‌‏8-5-2024 بإستهداف مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة حانيتا".وفي بيان جديد أعلن حزب الله أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو ‌‏على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية واستهداف المدنيين، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء ‌‌‏8-5-2024 باستهداف مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة أفيفيم".