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محليات

الديار: الورقة الفرنسية بمثابة "علاقات عامة" وغير قابلة للتنفيذ

2024-05-09 | 01:42
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الديار: الورقة الفرنسية بمثابة &quot;علاقات عامة&quot; وغير قابلة للتنفيذ
الديار: الورقة الفرنسية بمثابة "علاقات عامة" وغير قابلة للتنفيذ

وصف مصدر رفيع في 8 آذار، لصحيفة الديار، الورقة الفرنسية بأنها ورقة علاقات عامة وغير قابلة للتنفيذ ومرفوضة جملة وتفصيلا، وتتضمن بندين جيدين فقط للبنان: اعادة الاعمار في الجنوب، ووقف الطلعات الجوية الاسرائيلية، وباقي البنود سيئة جدا ومرفوضة لجهة اطلاق عمل قوات اليونيفيل في الجنوب وزيادة عديدها دون التنسيق مع الجيش اللبناني بشكل مخالف للقرار ١٧٠١، انسحاب قوة الرضوان مسافة 10 كيلومترات عن الحدود، ازالة الخيم، تعزيز وحدات الجيش في الجنوب على ان يكون قرارها خاضعا لليونيفيل مع تسليحها وتموينها، وهذا اهانة للبنان ودعوة لوضعه تحت الفصل السابع".

وفي المعلومات المؤكدة، ان "الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي وحزب الله متوافقون على رفض الورقة الفرنسية واستحالة تطبيقها مع الحرص على استمرار افضل العلاقات مع باريس، والرئيسان نسقا الرد اللبناني الذي تضمن 14 ملاحظة على كافة البنود، وجاء الرد تحت عنوان "خارطة الطريق لتنفيذ القرار ١٧٠١" ومن الطبيعي ان تاخذ المفاوضات وقتا طويلا، ستنتهي حتما بدفن الورقة قبل التوافق على التعديلات وكانها لم تكن، والرئيس بري افضل من يدور الزوايا في هذه الحالات ومفوض من حزب الله الحريص على ترك الرد للحكومة اللبنانية والابتعاد عن السجالات حول الورقة الفرنسية".
الديار: الورقة الفرنسية بمثابة "علاقات عامة" وغير قابلة للتنفيذ

محليات

صحيفة الديار

الورقة الفرنسية

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03:38

أمن الدولة: عمليات دهم مكاتب البورصة والمراهنات غير الشرعية مستمرة!

في سياق متّصل بالحملة التي تقوم بها المديريّة العامّة لأمن الدولة لمكافحة ظاهرة مكاتب البورصة والمراهنات غير الشرعيّة، قامت المديريّة في زحلة بعمليّات دهم لسبعة مكاتب بورصة ومراهنات غير شرعيّة، وصادرت محتوياتها من الإلكترونيّات ووثائق ورقيّة، وختمتها بالشمع الأحمر، وتمّ توقيف أصحابها والتحقيق معهم بعد أخذ إشارة القضاء. كذلك دهمت دوريّة من أمن الدولة مكتباً للبورصة والمراهنات في البقاع الغربيّ، وقامت بمصادرة محتوياته، وختمته بالشمع الأحمر.

03:38

أمن الدولة: عمليات دهم مكاتب البورصة والمراهنات غير الشرعية مستمرة!

في سياق متّصل بالحملة التي تقوم بها المديريّة العامّة لأمن الدولة لمكافحة ظاهرة مكاتب البورصة والمراهنات غير الشرعيّة، قامت المديريّة في زحلة بعمليّات دهم لسبعة مكاتب بورصة ومراهنات غير شرعيّة، وصادرت محتوياتها من الإلكترونيّات ووثائق ورقيّة، وختمتها بالشمع الأحمر، وتمّ توقيف أصحابها والتحقيق معهم بعد أخذ إشارة القضاء. كذلك دهمت دوريّة من أمن الدولة مكتباً للبورصة والمراهنات في البقاع الغربيّ، وقامت بمصادرة محتوياته، وختمته بالشمع الأحمر.

لهذا السبب.. تم ايقافهما في صور!
02:05

لهذا السبب.. تم ايقافهما في صور!

افادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، بأن "في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجريمة بمختلف أنواعها في المناطق اللبنانية كافّة، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصَين مجهولَين بافتعال مشاكل في منطقة "الحوش" - صور، والتّهجّم على المواطنين وأصحاب المحال التجاريّة في المحلّة. على أثر ذلك، باشرت القطعات المُختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المذكورَين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت إلى تحديد هويَّتَيهما، وهما: م. ك. (مواليد عام ١٩٨٥، لبناني)، م. ن. (مواليد عام ۱۹۷۹، لبناني)".

02:05

لهذا السبب.. تم ايقافهما في صور!

افادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، بأن "في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجريمة بمختلف أنواعها في المناطق اللبنانية كافّة، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصَين مجهولَين بافتعال مشاكل في منطقة "الحوش" - صور، والتّهجّم على المواطنين وأصحاب المحال التجاريّة في المحلّة. على أثر ذلك، باشرت القطعات المُختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المذكورَين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت إلى تحديد هويَّتَيهما، وهما: م. ك. (مواليد عام ١٩٨٥، لبناني)، م. ن. (مواليد عام ۱۹۷۹، لبناني)".

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