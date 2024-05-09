طائرة اسرائيلية مسيرة استهدفت سيارة في بافليه

لجنة الاعلام والاتصالات تناقش القيود على حرية التعبير للموظفين اللبنانيين في بعض وسائل الإعلام الغربية
في سياق متّصل بالحملة التي تقوم بها المديريّة العامّة لأمن الدولة لمكافحة ظاهرة مكاتب البورصة والمراهنات غير الشرعيّة، قامت المديريّة في زحلة بعمليّات دهم لسبعة مكاتب بورصة ومراهنات غير شرعيّة، وصادرت محتوياتها من الإلكترونيّات ووثائق ورقيّة، وختمتها بالشمع الأحمر، وتمّ توقيف أصحابها والتحقيق معهم بعد أخذ إشارة القضاء. كذلك دهمت دوريّة من أمن الدولة مكتباً للبورصة والمراهنات في البقاع الغربيّ، وقامت بمصادرة محتوياته، وختمته بالشمع الأحمر.
افادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، بأن "في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجريمة بمختلف أنواعها في المناطق اللبنانية كافّة، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصَين مجهولَين بافتعال مشاكل في منطقة "الحوش" - صور، والتّهجّم على المواطنين وأصحاب المحال التجاريّة في المحلّة. على أثر ذلك، باشرت القطعات المُختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المذكورَين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت إلى تحديد هويَّتَيهما، وهما: م. ك. (مواليد عام ١٩٨٥، لبناني)، م. ن. (مواليد عام ۱۹۷۹، لبناني)".