أمن الدولة: عمليات دهم مكاتب البورصة والمراهنات غير الشرعية مستمرة!

في سياق متّصل بالحملة التي تقوم بها المديريّة العامّة لأمن الدولة لمكافحة ظاهرة مكاتب البورصة والمراهنات غير الشرعيّة، قامت المديريّة في زحلة بعمليّات دهم لسبعة مكاتب بورصة ومراهنات غير شرعيّة، وصادرت محتوياتها من الإلكترونيّات ووثائق ورقيّة، وختمتها بالشمع الأحمر، وتمّ توقيف أصحابها والتحقيق معهم بعد أخذ إشارة القضاء. كذلك دهمت دوريّة من أمن الدولة مكتباً للبورصة والمراهنات في البقاع الغربيّ، وقامت بمصادرة محتوياته، وختمته بالشمع الأحمر.