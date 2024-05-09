بصاروخ بركان ومسيرات انقضاضية .. حزب الله يعلن استهداف الاحتلال في "كفرغلعادي" و "جل العلام"

اعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 17:15 من بعد ظهر يوم ‌‏الخميس 09-05-2024 ‏إنتشارا لجنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصاروخ بركان من العيار الثقيل.‏"