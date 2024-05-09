جعجع: جلسة مجلس النواب الأربعاء جلسة مساءلة وليست تشريعية وسنشارك فيها لنستفهم عن تفاصيل الهبة الأوروبية إن كانت لإبقاء النازحين السوريين في لبنان أو مساعدات للبنان للقيام بالاصلاحات