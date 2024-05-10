اتصال بين ميقاتي وهنية ... وهذا ما تم بحثه

وأشاد هنية خلال الاتصال بالمواقف اللبنانية الداعمة للشعب الفلسطيني وصموده ونضاله، مؤكدا أن لبنان على خط المقاومة المساندة للشعب الفلسطيني، وقدم الشهداء وخاصة في هذه المعركة.

كما نوه هنية بأن وقف العدوان على غزة سوف يساهم في وقف التصعيد على جبهة لبنان وغيره من الجبهات المساندة.

من جانبه أشاد ميقاتي بموقف "حماس" قبولها مقترح الوسطاء لوقف العدوان على غزة، مشيرا إلى موقف بلاده الثابت من فلسطين قضية وشعبا ونضالا، والعلاقة التاريخية بين الشعبين، مشيدا بصمود الشعب الفلسطيني وثباته والتأكيد على حق العودة،

ونوه بأهمية متابعة الجهود المتعلقة بالأونروا في لبنان.