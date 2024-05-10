النائبة حليمة قعقور لـ #الجديد: حل ملف النازحين يجب ان يكون بخطة لبنانية لإدارة هذا الملف فالمشكلة تتطلب وضع خطة من الحكومة تناقشها مع الاتحاد الاوروبي ومع الدولة السورية التي يجب ان تتحمل مسؤوليتها