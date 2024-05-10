مداهمتان للشّرطة القضائيّة في بريتال وعلي النّهري وتوقيف مطلوبَين وضبط أسلحة وذخائر حربيّة

وبتاريخ 17/04/2024، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر المجموعة، تمّ تحديد مكان المنزل المذكور. وبنتيجة المتابعة، داهمته إحدى الدوريّات وألقت القبض في داخله على المدعوّة: س. م. (مواليد عام 1964، لبنانيّة) وهي مطلوبة بجرم تجارة مخدّرات

وبتفتيشها والمنزل، عُثر على كميّة من الأسلحة الحربيّة.

2- وبتاريخ 23/04/2024، تمكّنت إحدى دوريّات المجموعة في بلدة علي النهري البقاعيّة، من توقيف المدعو:

ق. ط. (مواليد عام 1971، لبناني) وهو مطلوب بجرائم سرقة وسلب، ومحاولة قتل، وإطلاق نار.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء."