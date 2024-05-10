الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

مداهمتان للشّرطة القضائيّة في بريتال وعلي النّهري وتوقيف مطلوبَين وضبط أسلحة وذخائر حربيّة

2024-05-10 | 04:14
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مداهمتان للشّرطة القضائيّة في بريتال وعلي النّهري وتوقيف مطلوبَين وضبط أسلحة وذخائر حربيّة
مداهمتان للشّرطة القضائيّة في بريتال وعلي النّهري وتوقيف مطلوبَين وضبط أسلحة وذخائر حربيّة

اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في بيان انه : " في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف المطلوبين الخطرين على الأراضي اللبنانيّة كافّة، توافرت معطيات للمجموعة الخاصّة في وحدة الشرطة القضائيّة حول استخدام أحد المنازل في بلدة بريتال لتهريب السيّارات المسروقة.

وبتاريخ 17/04/2024، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر المجموعة، تمّ تحديد مكان المنزل المذكور. وبنتيجة المتابعة، داهمته إحدى الدوريّات وألقت القبض في داخله على المدعوّة: س. م. (مواليد عام 1964، لبنانيّة) وهي مطلوبة بجرم تجارة مخدّرات

وبتفتيشها والمنزل، عُثر على كميّة من الأسلحة الحربيّة.

2- وبتاريخ 23/04/2024، تمكّنت إحدى دوريّات المجموعة في بلدة علي النهري البقاعيّة، من توقيف المدعو:

ق. ط. (مواليد عام 1971، لبناني) وهو مطلوب بجرائم سرقة وسلب، ومحاولة قتل، وإطلاق نار.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء."

مداهمتان للشّرطة القضائيّة في بريتال وعلي النّهري وتوقيف مطلوبَين وضبط أسلحة وذخائر حربيّة

محليات

قوى الامن

توقيف

بريتال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
كتاب من وزير المهجرين عصام شرف الدين الى ميقاتي والوزراء يطلب فيه توضيحاً حول هبة المليار يورو ... وهذا ما طالب به
النائبة حليمة قعقور لـ #الجديد: حل ملف النازحين يجب ان يكون بخطة لبنانية لإدارة هذا الملف فالمشكلة تتطلب وضع خطة من الحكومة تناقشها مع الاتحاد الاوروبي ومع الدولة السورية التي يجب ان تتحمل مسؤوليتها

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024