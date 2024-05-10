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محليات

جعجع لميقاتي ووزيري الداخلية والدفاع: لإصدار أوامر واضحة!

2024-05-10 | 07:07
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جعجع لميقاتي ووزيري الداخلية والدفاع: لإصدار أوامر واضحة!
جعجع لميقاتي ووزيري الداخلية والدفاع: لإصدار أوامر واضحة!

صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان التالي:

"سمعنا في اليومين الأخيرين من بعض المسؤولين في الدولة أنباء تتحدّث عن تنظيم قافلة لعودة اللاجئين السوريين غير الشرعيين إلى سوريا الأسبوع المقبل، وتفاوتت التقديرات التي ستضمها هذه القافلة بين المئات والآلاف".
 
"ما أود قوله على هذا الصعيد ان تنظيم قوافل غب الطلب في محاولة لامتصاص النقمة الشعبية والسياسية والوطنية وطي الملف من خلال إعادة  بضع مئات أو آلاف، فهذا يعني ان المسؤولين في الحكومة الحالية لا يعالجون هذا الملف بالجدية المطلوبة ويواصلون إهدار الوقت، لأننا نتحدّث عن مليون و700 ألف مهاجر سوري غير شرعي على الاقل موجودبن في لبنان وليس عن بضع مئات أو آلاف او حتى عشرات الآلاف".

"إن المسؤولين في الحكومة الحالية، خصوصا رئيس الحكومة وكل من وزير الدفاع والداخلية، عليهم إصدار أوامر واضحة وصريحة للأجهزة الأمنية المعنية وفي طليعتها الأمن العام كي تقوم بواجباتها القانونية لجهة ترحيل أي مهاجر غير شرعي موجود على الأراضي اللبنانية".

"لقد سمعنا كثيرا في السابق عن قوافل عودة كما نسمع اليوم، ومن دون أن يكون لها أي أثر يذكر على الوجود السوري غير الشرعي في لبنان، بالتالي لا يجب العودة إلى السيناريو ذاته وتضييع مزيد من الوقت، لأنه لم يعد هناك من وقت لتضييعه في لبنان".
 
جعجع لميقاتي ووزيري الداخلية والدفاع: لإصدار أوامر واضحة!

محليات

سمير جعجع

حزب القوات اللبنانية

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