البزري: إستشهاد جلول والحاج دليل على إجرام العدو ووحشيته

إعتبر النائب عبد الرحمن البزري، أن "إستشهاد إبن مدينة صيدا يوسف فادي جلول والمسعف غالب حسين الحاج من بلدة شيحين خلال قيامهما بواجبهما المهني والإنساني، دليل إضافي على إجرام العدو الإسرائيلي ووحشيته واستهتاره بالمؤسسات الدولية بما فيها اليونيفيل التي كانت تواكب أعمال الصيانة ولم تستطع حماية المدنيين".