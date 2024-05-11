أرسلان: الرشاوى الدولية مخجلة بصورتها ومضمونها

كتب رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان عبر منصة "إكس": "كل من يعتبر أنّه بمواقفه ومزايداته اليوم أو بتواصله مع الشرق والغرب بإمكانه حلّ ملف عودة النازحين، فهو إمّا واهم أو يتقصّد إيهام الناس بأمر لن يحصل. "