الخارجية ترحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بأهلية فلسطين للعضوية الكاملة في المنظمة

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن ترحيبها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بأهلية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في المنظمة، حيث صوت لبنان والمجموعة العربية، من ضمن ١٤٣ دولة، لصالح هذا القرار.