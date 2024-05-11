سمير جعجع: "برافو" للأمن العام.. نحن في إنتظار الخطوات التالية

أفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم، السبت، بأنّ "آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مقابل منزل رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة قيساريا ويطالبون باستقالته"، وذلك مع إصرار على استمرار الحرب على غزة دون التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس.



