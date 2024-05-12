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نزيه متى لـ وهلق شو: نرفض مبدأ الحوار لأنه يخلق أعرافاً وانتخاب رئيس للجمهورية يجب أن يحصل بموجب الدستور
مارك ضو لـ وهلق شو: السفير السعودي يتكلم عن خيار ثالث وآلية للوصول إلى هذا الخيار وهم مع اي صيغة تسمح بالتلاقي والوصول إلى جلسة في مجلس النواب وانتخاب رئيس
مارك ضو لـ وهلق شو: السفير السعودي يتكلم عن خيار ثالث وآلية للوصول إلى هذا الخيار وهم مع اي صيغة تسمح بالتلاقي والوصول إلى جلسة في مجلس النواب وانتخاب رئيس
أستاذ العلاقات الدولية خطار أبو دياب لـ وهلق شو: ما لم يكون هنالك هدنة في غزة لن يكون هنالك وقفاً لإطلاق النار في لبنان ولا حل دون إرادة سياسية
أستاذ العلاقات الدولية خطار أبو دياب لـ وهلق شو: ما لم يكون هنالك هدنة في غزة لن يكون هنالك وقفاً لإطلاق النار في لبنان ولا حل دون إرادة سياسية
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حسن الدر : إسرائيل لم تتمكن من رصد حركة القادة الفلسطينيين في القطاع
2024-05-12 | 08:53
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حسن الدر : إسرائيل لم تتمكن من رصد حركة القادة الفلسطينيين في القطاع
حسن الدر : إسرائيل لم تتمكن من رصد حركة القادة الفلسطينيين في القطاع
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