معلومات الجديد: بري كلف معاونه السياسي النائب علي حسن خليل بالتواصل مع سائر الكتل النيابية لاستطلاع رأيهم حول التوصية التي ستخرج عن جلسة مناقشة النزوح النيابية المقررة يوم الاربعاء

مارك ضو لـ وهلق شو: السفير السعودي يتكلم عن خيار ثالث وآلية للوصول إلى هذا الخيار وهم مع اي صيغة تسمح بالتلاقي والوصول إلى جلسة في مجلس النواب وانتخاب رئيس

مارك ضو لـ وهلق شو: السفير السعودي يتكلم عن خيار ثالث وآلية للوصول إلى هذا الخيار وهم مع اي صيغة تسمح بالتلاقي والوصول إلى جلسة في مجلس النواب وانتخاب رئيس

مارك ضو لـ وهلق شو: السفير السعودي يتكلم عن خيار ثالث وآلية للوصول إلى هذا الخيار وهم مع اي صيغة تسمح بالتلاقي والوصول إلى جلسة في مجلس النواب وانتخاب رئيس

أستاذ العلاقات الدولية خطار أبو دياب لـ وهلق شو: ما لم يكون هنالك هدنة في غزة لن يكون هنالك وقفاً لإطلاق النار في لبنان ولا حل دون إرادة سياسية