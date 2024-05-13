"نداء الوطن": "الخماسية" في ضيافة أميركية
قال مصدر ديبلوماسي لـ "نداء الوطن" إنّ "القيادة القطرية السياسية والعسكرية تعرف عن ظهر قلب احتياجات المؤسسة العسكرية الملحّة، في المرحلة الراهنة والمقبلة، خصوصاً إذا ذهبت الأمور الى التهدئة والبدء جدياً بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، وبالتالي فإنّ الدور القطري أساسي في حشد الدعم العربي والدولي للجيش، وهذه نقطة ارتكاز المحادثات التي سيجريها العماد عون في الدوحة".
على صعيد آخر، وبحسب مصدر واسع الإطلاع لـ "نداء الوطن" فإن "الأمر الجديد هو القيادة الأميركية عبر السفيرة ليزا جونسون للحراك الجديد لسفراء "الخماسية"، إذ ستستضيفهم في مقر السفارة في عوكر بعد غد الأربعاء للاتفاق على آليات وأهداف التحرك الجديد، والذي ستكون باكورته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري".