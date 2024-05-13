"الأنباء الإلكترونية": المبادرة الفرنسية للتهدئة جنوباً لن تصل إلى نتائج إيجابية

وأكدت المصادر عينها أن "المبادرة الفرنسية للتهدئة جنوباً لن تصل إلى نتائج إيجابية، أولاً لأن إسرائيل لن تقبل بأي اتفاق لا يتماشى مع رؤيتها، وثانياً لأن حزب الله لن يقدّم أي تنازلات للفرنسيين، وأي مفاوضات يخوضها ستكون مع الأميركيين لتحصيل المكتسبات والضمانات، ولهذا السبب كان الرد اللبناني الرسمي على الطرح الفرنسي عادي وروتيني".