التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على أوتوستراد المتن السريع محلة جورة البلوط

النائب سيزار أبي خليل لـ #هنا_بيروت: نسعى مع الرئيس نبيه بري لننهي الاستحاق الرئاسي ونبعده عن الوضع الاقليمي ونحن نريد حواراً هادفاً ومضبوطاً لزمن معين وان يكون في ختامه التزاماً إما بترجمة الاتفاق حول اسم معين او بجلسات متتالية لانتخاب رئيس
اعلن حزب الله في بيان انه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نصب مجاهدو المقاومة الإسلامية كمينا ناريا لقوة من جنود العدو، ولدى وصولها الى نقطة المكمن غرب ثكنة برانيت، عند الساعة 01:00 من ظهر يوم الاثنين 13-5-2024 استهدفها المجاهدون بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة."