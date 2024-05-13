الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

الجيش: رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية اكد للعماد جوزاف عون دعم بلاده للمؤسسة العسكرية لمتابعة دورها في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره

2024-05-13 | 06:29
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الجيش: رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية اكد للعماد جوزاف عون دعم بلاده للمؤسسة العسكرية لمتابعة دورها في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره
الجيش: رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية اكد للعماد جوزاف عون دعم بلاده للمؤسسة العسكرية لمتابعة دورها في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره

اصدر الجيش اللبناني بياناً جاء فيه : "التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون في إطار زيارته إلى دولة قطر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني الذي أكد مواصلة بلاده تقديم الدعم للمؤسسة العسكرية كي تستطيع متابعة دورها الأساسي في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره."

وتابع البيان : "من ناحية أخرى، أعرب العماد عون عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء ومن خلاله إلى أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على المبادرات القطرية المتعددة والهادفة إلى دعم العسكريين وتعزيز قدرات الجيش في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان."
الجيش: رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية اكد للعماد جوزاف عون دعم بلاده للمؤسسة العسكرية لمتابعة دورها في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره

محليات

الجيش

جوزاف عون

قطر

محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني

العودة الى الأعلى
Aljadeed
كرامي التقى حجازي في دارته بطرابلس: نأمل ان نخرج بورقة موحّدة خلال جلسة الاربعاء .. وحلّ ازمة النزوح السوري يبدأ بالحوار بين الحكومتين اللبنانية والسورية
هيئة ادارة السير تعلن عن توفير خدمات جديدة في الدكوانة

اقرأ ايضا في محليات

النائب سيزار أبي خليل لـ #هنا_بيروت: نسعى مع بري لننهي الاستحاق الرئاسي ونبعده عن الوضع الاقليمي ونحن نريد حواراً هادفاً ومضبوطاً لزمن معين وان يكون في ختامه التزاماً لانتخاب رئيس
08:43

النائب سيزار أبي خليل لـ #هنا_بيروت: نسعى مع بري لننهي الاستحاق الرئاسي ونبعده عن الوضع الاقليمي ونحن نريد حواراً هادفاً ومضبوطاً لزمن معين وان يكون في ختامه التزاماً لانتخاب رئيس

النائب سيزار أبي خليل لـ #هنا_بيروت: نسعى مع الرئيس نبيه بري لننهي الاستحاق الرئاسي ونبعده عن الوضع الاقليمي ونحن نريد حواراً هادفاً ومضبوطاً لزمن معين وان يكون في ختامه التزاماً إما بترجمة الاتفاق حول اسم معين او بجلسات متتالية لانتخاب رئيس

08:43

النائب سيزار أبي خليل لـ #هنا_بيروت: نسعى مع بري لننهي الاستحاق الرئاسي ونبعده عن الوضع الاقليمي ونحن نريد حواراً هادفاً ومضبوطاً لزمن معين وان يكون في ختامه التزاماً لانتخاب رئيس

النائب سيزار أبي خليل لـ #هنا_بيروت: نسعى مع الرئيس نبيه بري لننهي الاستحاق الرئاسي ونبعده عن الوضع الاقليمي ونحن نريد حواراً هادفاً ومضبوطاً لزمن معين وان يكون في ختامه التزاماً إما بترجمة الاتفاق حول اسم معين او بجلسات متتالية لانتخاب رئيس

حزب الله: استهدفنا جنود العدو غرب ثكنة ‏برانيت وعند موقع الجرداح ووقوع قتلى وجرحى
08:40

حزب الله: استهدفنا جنود العدو غرب ثكنة ‏برانيت وعند موقع الجرداح ووقوع قتلى وجرحى

اعلن حزب الله في بيان انه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، نصب مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية كمينا ناريا لقوة من جنود العدو، ولدى وصولها الى نقطة المكمن غرب ثكنة ‏برانيت، عند الساعة 01:00 من ظهر يوم الاثنين 13-5-2024 استهدفها المجاهدون بالأسلحة ‌‏الصاروخية وقذائف المدفعية وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.‏"

08:40

حزب الله: استهدفنا جنود العدو غرب ثكنة ‏برانيت وعند موقع الجرداح ووقوع قتلى وجرحى

اعلن حزب الله في بيان انه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، نصب مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية كمينا ناريا لقوة من جنود العدو، ولدى وصولها الى نقطة المكمن غرب ثكنة ‏برانيت، عند الساعة 01:00 من ظهر يوم الاثنين 13-5-2024 استهدفها المجاهدون بالأسلحة ‌‏الصاروخية وقذائف المدفعية وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.‏"

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024