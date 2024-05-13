الجيش: رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية اكد للعماد جوزاف عون دعم بلاده للمؤسسة العسكرية لمتابعة دورها في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره

اصدر الجيش اللبناني بياناً جاء فيه : "التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون في إطار زيارته إلى دولة قطر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني الذي أكد مواصلة بلاده تقديم الدعم للمؤسسة العسكرية كي تستطيع متابعة دورها الأساسي في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره."





