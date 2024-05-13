كرامي التقى حجازي في دارته بطرابلس: نأمل ان نخرج بورقة موحّدة خلال جلسة الاربعاء .. وحلّ ازمة النزوح السوري يبدأ بالحوار بين الحكومتين اللبنانية والسورية

وقد عبّر كرامي خلال اللقاء عن موقف التيار حيال ازمة النزوح السوري التي "اصبحت تشكل عاملا للاستغلال السياسي والمذهبي لدى بعض الافرقاء في لبنان"، كما تطرق كرامي الى "الجلسة النيابية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري المخصّصة لبحث ملف النزوح السوري بكل تفرعاته والتي سنحضرها ونأمل ان نخرج منها بورقة موّحدة وطنية حول هذا الملف".

بدوره شكر حجازي لكرامي حسن الاستقبال وتوافقا على النظرة حيال الحلول المطروحة لازمة النزوح السوري التي يعتبر حجازي انها "تبدأ بترتيب الوضع الداخلي اللبناني والشروع بالحوار مع الحكومة السورية"، كما شدَد حجازي على ضرورة الحوار الداخلي بعيداً عن لغة التهديد والوعيد كي لا يشكّل هذا الملف مادة للنزاع ".