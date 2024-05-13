حزب الله: استهدفنا جنود العدو غرب ثكنة برانيت وعند موقع الجرداح ووقوع قتلى وجرحى
اعلن حزب الله في بيان انه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نصب مجاهدو المقاومة الإسلامية كمينا ناريا لقوة من جنود العدو، ولدى وصولها الى نقطة المكمن غرب ثكنة برانيت، عند الساعة 01:00 من ظهر يوم الاثنين 13-5-2024 استهدفها المجاهدون بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة."
كما اعلن الحزب في بيان آخر انه " عند دخول عدد من جنود العدو من طاقم الجمع الحربي إلى غرفة مجهزة بالمعدات التجسسية جانب موقع الجرداح عند الساعة 01:20 من ظهر يوم الاثنين 13-5-2024 استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة الموجهة وتمّ تدميرها وإيقاع من فيها بين قتيل وجريح."