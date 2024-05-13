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محليات

نصر الله: الإسرائيلي أمام طريق مسدود وهو يبحث عن صورة نصر ونتنياهو يريد الدخول إلى رفح كي يخرج من صورة الهزيمة

2024-05-13 | 11:16
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نصر الله: الإسرائيلي أمام طريق مسدود وهو يبحث عن صورة نصر ونتنياهو يريد الدخول إلى رفح كي يخرج من صورة الهزيمة
نصر الله: الإسرائيلي أمام طريق مسدود وهو يبحث عن صورة نصر ونتنياهو يريد الدخول إلى رفح كي يخرج من صورة الهزيمة
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نصر الله: الإسرائيلي أمام طريق مسدود وهو يبحث عن صورة نصر ونتنياهو يريد الدخول إلى رفح كي يخرج من صورة الهزيمة

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الحزب التقدمي الاشتراكي بعد حادثة إطلاق النار: ندعو الأجهزة الأمنية والقضائية لاتخاذ كافة الإجراءات
14:07

الحزب التقدمي الاشتراكي بعد حادثة إطلاق النار: ندعو الأجهزة الأمنية والقضائية لاتخاذ كافة الإجراءات

تعرض مدير فرع كركول الدروز في الحزب التقدمي الاشتراكي ش. ج. إلى إطلاق النار في محلة الجاموس ونُقِل إلى مستشفى الجامعة الأميركية للعلاج.
وحتى الساعة، لم تُعرَف الأسباب ولا خلفية الجناة.
وتعقيبا على الحادثة، صدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي البيان الآتي:

14:07

الحزب التقدمي الاشتراكي بعد حادثة إطلاق النار: ندعو الأجهزة الأمنية والقضائية لاتخاذ كافة الإجراءات

تعرض مدير فرع كركول الدروز في الحزب التقدمي الاشتراكي ش. ج. إلى إطلاق النار في محلة الجاموس ونُقِل إلى مستشفى الجامعة الأميركية للعلاج.
وحتى الساعة، لم تُعرَف الأسباب ولا خلفية الجناة.
وتعقيبا على الحادثة، صدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي البيان الآتي:

قبلان: المطلوب من الدولة الالتفات الى الجنوب وهي ملزمة بدفع التعويضات
14:03

قبلان: المطلوب من الدولة الالتفات الى الجنوب وهي ملزمة بدفع التعويضات


أحيت حركة أمل ذكرى مرور ثلاثة أيام على استشهاد الشهيد المجاهد غالب حسين الحاج (القائد الرسالي المسعف في الدفاع المدني)، وبهذه المناسبة أقيم حفل تأبيني في مجمع أبي عبد الله الحسين (ع) في البازورية، بحضور عائلة الشهيد، لفيف من رجال الدين، عضو هيئة الرئاسة النائب قبلان قبلان، النائبين علي خريس وحسين جشي، أعضاء من المكتب السياسي والهيئة التنفيذية في الحركة، الوزير السابق د. محمد داوود، مفوض عام كشافة الرسالة الاسلامية قاسم عبيد وأعضاء قيادة المفوضية، المسؤول التنظيمي في إقليم جبل عامل علي إسماعيل وأعضاء قيادة الإقليم، وفد من حزب الله،
وفاعليات بلدية واختيارية واجتماعية وكشفية وحشود شعبية.

14:03

قبلان: المطلوب من الدولة الالتفات الى الجنوب وهي ملزمة بدفع التعويضات


أحيت حركة أمل ذكرى مرور ثلاثة أيام على استشهاد الشهيد المجاهد غالب حسين الحاج (القائد الرسالي المسعف في الدفاع المدني)، وبهذه المناسبة أقيم حفل تأبيني في مجمع أبي عبد الله الحسين (ع) في البازورية، بحضور عائلة الشهيد، لفيف من رجال الدين، عضو هيئة الرئاسة النائب قبلان قبلان، النائبين علي خريس وحسين جشي، أعضاء من المكتب السياسي والهيئة التنفيذية في الحركة، الوزير السابق د. محمد داوود، مفوض عام كشافة الرسالة الاسلامية قاسم عبيد وأعضاء قيادة المفوضية، المسؤول التنظيمي في إقليم جبل عامل علي إسماعيل وأعضاء قيادة الإقليم، وفد من حزب الله،
وفاعليات بلدية واختيارية واجتماعية وكشفية وحشود شعبية.

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