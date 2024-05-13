نصر الله: ورقة الوسطاء فاجأت نتنياهو بعد موافقة حماس عليها لأنها تعني هزيمته



أحيت حركة أمل ذكرى مرور ثلاثة أيام على استشهاد الشهيد المجاهد غالب حسين الحاج (القائد الرسالي المسعف في الدفاع المدني)، وبهذه المناسبة أقيم حفل تأبيني في مجمع أبي عبد الله الحسين (ع) في البازورية، بحضور عائلة الشهيد، لفيف من رجال الدين، عضو هيئة الرئاسة النائب قبلان قبلان، النائبين علي خريس وحسين جشي، أعضاء من المكتب السياسي والهيئة التنفيذية في الحركة، الوزير السابق د. محمد داوود، مفوض عام كشافة الرسالة الاسلامية قاسم عبيد وأعضاء قيادة المفوضية، المسؤول التنظيمي في إقليم جبل عامل علي إسماعيل وأعضاء قيادة الإقليم، وفد من حزب الله،

وفاعليات بلدية واختيارية واجتماعية وكشفية وحشود شعبية.

