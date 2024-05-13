الحزب التقدمي الاشتراكي بعد حادثة إطلاق النار: ندعو الأجهزة الأمنية والقضائية لاتخاذ كافة الإجراءات
تعرض مدير فرع كركول الدروز في الحزب التقدمي الاشتراكي ش. ج. إلى إطلاق النار في محلة الجاموس ونُقِل إلى مستشفى الجامعة الأميركية للعلاج.
وحتى الساعة، لم تُعرَف الأسباب ولا خلفية الجناة.
وتعقيبا على الحادثة، صدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي البيان الآتي:
"يؤكد الحزب تمسكه اكثر من اي وقت مضى بالدولة ومؤسساتها، ويدعو الأجهزة الأمنية والقضائية لاتخاذ كافة الإجراءات وتوقيف المعتدين ومحاسبتهم. واذ يؤكد الحزب متابعته لمجريات الحادثة، يجدد في الوقت نفسه ثقته بالأجهزة الأمنية وبالقضاء ويدعو لانتظار نتائج التحقيق ليبنى على الشيء مقتضاه"