بالفيديو - الحزب يوثق استهداف المطلة بصــ واريخ S5... ومسيّرات انقضاضية تهاجم جعتون

حزب الله ينشر فيديو : إستهداف موقع المطلة التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي بمسيّرة هجوميّة مسلّحة بصواريخ S5 pic.twitter.com/mNVL5rfMs3
كما اعلن الحزب في بيان انه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الإغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في محيط بلدة قانا، شنَّت المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 17-5-2024 هجوماً جوياً بعددٍ من المسيرات الإنقضاضية على المقر المُستحدث لقيادة كتيبة المدفعية 411 في جعتون، حيث استهدفت خيم استقرار ومبيت ضباطها وجنودها، فأصابت أهدافها بدقة وأوقعت عدداً منهم بين قتيلٍ وجريح. "