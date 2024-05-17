بالفيديو - الحزب يوثق استهداف المطلة بصــ واريخ S5... ومسيّرات انقضاضية تهاجم جعتون

حزب الله ينشر فيديو : إستهداف موقع المطلة التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي بمسيّرة هجوميّة مسلّحة بصواريخ S5 pic.twitter.com/mNVL5rfMs3

— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 17, 2024

كما اعلن الحزب في بيان انه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الإغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في محيط بلدة قانا، شنَّت المقاومة الإسلامية يوم الجمعة ‌‏17-5-2024 هجوماً جوياً بعددٍ من المسيرات الإنقضاضية على المقر المُستحدث لقيادة كتيبة ‏المدفعية 411 في جعتون، حيث استهدفت خيم استقرار ومبيت ضباطها وجنودها، فأصابت أهدافها ‏بدقة وأوقعت عدداً منهم بين قتيلٍ وجريح. ‏"