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محليات

الجمهورية: قمة البحرين "لم تعط ملف النازحين الاهتمام اللازم" .. الاولوية للرئاسة والجنوب

2024-05-17 | 02:15
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الجمهورية: قمة البحرين &quot;لم تعط ملف النازحين الاهتمام اللازم&quot; .. الاولوية للرئاسة والجنوب
الجمهورية: قمة البحرين "لم تعط ملف النازحين الاهتمام اللازم" .. الاولوية للرئاسة والجنوب

لم تعطِ القمة العربية التي عقدت في البحرين لملف النازحين السوريين الاهتمام اللازم أسوة باهتمامها بانتخاب رئيس للجمهورية وبتهدئة جبهة الجنوب وحفظ الامن فيه عبر الجيش والقوى الامنية، وفق ما اشارت صحيفة "الجمهورية".

فقد أكد اعلان القمة "على ضرورة دعم لبنان وسيادته واستقراره ووحدة أراضيه، وحَثّ كل الأطراف اللبنانية على إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية، ومعالجة التحديات السياسية والأمنية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي للحفاظ على أمن لبنان واستقراره وحماية حدوده المعترف بها دولياً بوجه الاعتداءات الإسرائيلية".

الى ذلك تابعت الصحيفة انه وبحسب المعلومات والمعطيات، فإنّ القمة العربية تركت معالجة موضوع النزوح للمسؤولين اللبنانيين والسوريين، ولذلك خصصت في بيانها الختامي فقرة حول سوريا للحديث عن موضوع عودة النازحين لكن "وفق حلٍ يوفّر البيئة الكفيلة بالعودة الكريمة والامنة الطوعية للاجئين ورفض اي تغييرات ديموغرافية فيها".

وعلى هذا، اضافت الصحيفة،  لم تُفِد التوصية النيابية الحكومة في حمل قضية النزوح الى القمة، ولو ان لقاءات رئيس الحكومة ووزير الخارجية مع بعض المسؤولين العرب الذين حضروا القمة أثارت الموضوع ثنائياً، لذلك يبقى المعوّل على بدء الحكومة تنفيذ التوصية النيابية بالتواصل الثنائي الجدي مع الدول العربية بهدف الضغط لرفع الحصار عن سوريا ووقف العقوبات ودعم سوريا اقتصادياً بما يُساهم في تحسّن الوضع الاقتصادي والمعيشي والصحي والخدماتي وتشجيع الراغبين بالعودة، وكذلك مع السلطات السورية لتفعيل قوافل العودة وزيادة اعدادها، والتفاهم معها على تطبيق القوانين اللبنانية في حق المخالفين. لتبقى العقبة في الموقف الاوروبي ـ الاميركي الرافض التجاوب مع مطالب لبنان على رغم عِلم الاميركيين والاوروبيين بالاعباء الخطيرة التي يُرتّبها النزوح على لبنان. الامر الذي قد يجعل فتح البحر الى اوروبا حلاً يمكن اللجوء اليه.

الجمهورية: قمة البحرين "لم تعط ملف النازحين الاهتمام اللازم" .. الاولوية للرئاسة والجنوب

محليات

قمة البحرين

القمة العربية

نجيب ميقاتي

جنوب لبنان

الانتخابات الرئاسية

النازحين

ملف النزوح

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