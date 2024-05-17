ميشال الدويهي: رئيس مجلس النواب اليوم هو بنفس الوقت رئيس جمهورية ورئيس حكومة

صدر عن المقاومة الاسلامية البيان التالي: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال قرية النجارية وأدى الى استشهاد مدنيين صباح اليوم 17-5-‌‏2024، استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان المحتل ب 50 صاروخ ‏كاتيوشا"