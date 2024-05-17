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علي فاعور: لبنان يشهد تصدعات في بنيته السكانية
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حزب الله ينشر فيديو : إستهداف موقع المطلة التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي بمسيّرة هجوميّة مسلّحة بصواريخ S5
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بالفيديو - مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة المصنع - مجدل عنجر في البقاع الاوسط
2024-05-16
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