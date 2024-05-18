ماذا في اسرار الصحف؟

النهار

تقول جهة نيابية فاعلة إن الاعتداءات الإسرائيلية التي حصلت في اليومين الماضيين، تؤكد المؤكد بأن الأمور خرجت عن قواعد اللعبة أو الاشتباك، وبدأت تتوغل في العمق اللبناني.

يردد مرجع سياسي في مجالسه باستمرار، أن “القصة طويلة” والصيف سيكون ساخناً، ويشير إلى قلقه من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المقبلة

تستمر الأحزاب والمنظمات والجمعيات في عقد لقاءات حوارية للخروج بأفكار لمعالجة ملف النزوح السوري إلى لبنان على رغم التوصية النيابية للحكومة باطلاق ورشة جدية في هذا المجال.

تردد في قصر العدل أن “حملة التجني” على قاضية جاءت بطلب “مدفوع” من أحد النواب المتنيين الفاعلين.

تردد أن مسؤولاً أمنياً سابقاً يخطط لإنشاء موقع إلكتروني يعبر عنه في إطار سعيه لمشروع سياسي في المرحلة المقبلة.

اللواء

عادت بعض السفارات الأوروبية لوضع صعوبات أمام حصول لبنانيين على فيز سفر للسياحة أو للإقامة!

تزايد التخبط في ملاحقات الدراجات، وتسجيل حوادث داخل الجسم الواحد.. قبل استئناف عمل النافعة في بيروت والدكوانة والمناطق..

لم تحسم بعد طريقة التواصل بعد بيان الخماسية، وما سيكون عليه موقف «الثنائي» من مندرجات هذا التوجه.

نداء الوطن

يتردّد أنّ حزباً بارزاً شكّل فريق عمل مصغّراً ستكون مهمّته وضع تصوّرات لمرحلة ما بعد غزة التي يفترض أن تكون حقبة قد تمتدّ إلى عشرة أو عشرين عاماً.

تفاجأت أوساط قريبة من مرشح رئاسي بالأخبار المتداولة حول نية سفير بارز القيام بحراك رئاسي.

يُقال إنّ إطلاق إحدى الوزارات مشاريع مستقبلية جاء بعد تأكيدات من جهة سياسية نافذة أنّ احتمال الحرب الشاملة ضعيف جداً.

الجمهورية

مسؤول روحي قال في مجلس خاص إنه كان بإمكان القيادات المسيحية خوض معركة ملء الفراغ في وظائف شاغرة مخصصة لمسيحيين على غرار ما فعلوا بالنسبة للتمديد لقائد الجيش.

أكد أحد النواب أن الدور التوفيقي ِ للتكتل الذي ينتمي اليه لم ينته ولو خف قليلاً.

تبيّن لبعض الأوساط التي روّجت عن وجود توجه لفرض عقوبات على من يوصفون بالمعرقلين لإستحقاق حساس أنّ ليس هناك من عقوبات أصلاً.