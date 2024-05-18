"الجمهورية": "الخماسية" تُحرج رافضي الحوار... فهل يُعقد لقاء قريب مع بري؟

وفي السياق أكدت معلومات لـ"الجمهورية" أنّ احتمال عقد لقاء قريب بين سفراء الخماسية والرئيس بري قوي جداً، لكن حتى الآن لا توجد أي مواعيد. كما ان رئيس المجلس، وبناء على بيان الخماسية، على استعداد لأن يوجّه الدعوة فورا الى الحوار اذا ما وجد رغبة اكيدة لدى كل الاطراف بالجلوس الى طاولة الحوار او التشاور.