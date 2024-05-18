"نداء الوطن": مهمة جديدة للبخاري حول الملف الرئاسي

وبحسب الصحيفة فقد ذكرت المعلومات أنّ البخاري سيسعى الى اقناع "الثنائي" بالتخلي عن زعيم تيار المردة سليمان فرنجية "كخطوة على طريق تقريب وجهات النظر بين الفريقين للاتفاق على مرشح من ضمن لائحة الخيار الثالث، ما يعني دخول سعودي جديد وقوي على خط الأزمة".