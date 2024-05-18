حزب الله ينشر فيديو : إستهداف قاعدة تسنوبار 651 في الجولان السوري المحتل pic.twitter.com/msCEtEloX9
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 18, 2024
حزب الله ينشر فيديو : إستهداف قاعدة تسنوبار 651 في الجولان السوري المحتل pic.twitter.com/msCEtEloX9
استضافت مؤسسة نجار للثقافة والحرية رئيس الحزب التقدمي السابق وليد جنبلاط، في مركزها في الأشرفية، بحضور رئيسها الوزير السابق ابراهيم نجار، الوزير السابق زياد بارود، السيدة نورا جنبلاط وحشد من الشخصيات الثقافية والاجتماعية والاعلامية.
بدأ نازحون سوريون يقطنون مجمع الواحة في منطقة دده الكورة صباح اليوم بإخلاء المجمع، إنفاذاً لقرار الأمن العام اللبناني بالمغادرة في حال وجودهم بطريقة غير قانونية وعدم حيازتهم إقامات شرعية .