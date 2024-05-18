حزب الله ينشر فيديو : إستهداف قاعدة تسنوبار 651 في الجولان السوري المحتل

استضافت مؤسسة نجار للثقافة والحرية رئيس الحزب التقدمي السابق وليد جنبلاط، في مركزها في الأشرفية، بحضور رئيسها الوزير السابق ابراهيم نجار، الوزير السابق زياد بارود، السيدة نورا جنبلاط وحشد من الشخصيات الثقافية والاجتماعية والاعلامية.