مراسل الجديد: في طرابلس .. إحراق سيارة مفتشة في التفتيش المركزي في بيروت

في منطقة ابي سمرا بطرابلس ، اقدم مجهول يستقل دراجة نارية على كسر زجاج سيارة من نوع مرسيدس عائدة للمفتشة في التفتيش المركزي في بيروت "م.خ"، قبل ان يلقي "مولوتوف" بداخل السيارة ما ادى الى اشتعال السيارة بالكامل لتطال النيران ايضاً سيارة مركونه خلفها ، وفق ما افاد مراسل الجديد.