زحمة مواطنين في "النافعة" بالدكوانة لفك حجز المركبات والدراجات.. لمتابعة الاجواء مباشرة:

استضافت مؤسسة نجار للثقافة والحرية رئيس الحزب التقدمي السابق وليد جنبلاط، في مركزها في الأشرفية، بحضور رئيسها الوزير السابق ابراهيم نجار، الوزير السابق زياد بارود، السيدة نورا جنبلاط وحشد من الشخصيات الثقافية والاجتماعية والاعلامية.
بدأ نازحون سوريون يقطنون مجمع الواحة في منطقة دده الكورة صباح اليوم بإخلاء المجمع، إنفاذاً لقرار الأمن العام اللبناني بالمغادرة في حال وجودهم بطريقة غير قانونية وعدم حيازتهم إقامات شرعية .
عملت فرق الاشغال على إزالة مكب للنفايات يعود لمخيم حوش الرافقة رقم 032 على ضفاف نهر الليطاني وذلك بالتعاون بين مصلحة الليطاني و اتحاد بلديات بعلبك ومحافظة بعلبك الهرمل وبلدية بدنايل.