بالفيديو - مشاهد ترصد آثار الغارة "الإسرائيلية" على بلدة عيترون

قام رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي بزيارة الى صيدا، إستكمالاً للتواصل المستمر مع فعاليات المدينة، إستهلها من دارة النائب الدكتور عبد الرحمن البزري حيث تم البحث بالمستجدات السياسة والامنية في لبنان، خصوصا في الامور المشتركة بين طرابلس وصيدا.