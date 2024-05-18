بالفيديو 🔽 - مشاهد ترصد آثار الغارة "الإسرائيلية" على بلدة عيترون قبل قليل pic.twitter.com/p1GBOY2pBh
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 18, 2024
بالفيديو 🔽 - مشاهد ترصد آثار الغارة "الإسرائيلية" على بلدة عيترون قبل قليل pic.twitter.com/p1GBOY2pBh
قام رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي بزيارة الى صيدا، إستكمالاً للتواصل المستمر مع فعاليات المدينة، إستهلها من دارة النائب الدكتور عبد الرحمن البزري حيث تم البحث بالمستجدات السياسة والامنية في لبنان، خصوصا في الامور المشتركة بين طرابلس وصيدا.
نفذ حزب الله سلسلة من العمليات إستهدف فيها مواقع عسكرية للإحتلال.