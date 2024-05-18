شاهد - توتر كبير في الضاحية.. إطلاق أمام فصيلة المريجة!

الخطة الأمنية تشعل التوتر في الضاحية.. ماذا حدث؟ | لمتابعة البث المباشر: @farhat_muhamad1 https://t.co/hfWreTKgJt
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 18, 2024
الخطة الأمنية تشعل التوتر في الضاحية.. ماذا حدث؟ | لمتابعة البث المباشر: @farhat_muhamad1 https://t.co/hfWreTKgJt
كشف مصدران نيابي لبناني وديبلوماسي غربي كبير لصحيفة "الأنباء الكويتية" عن موقف نسباه إلى نافذين في الإدارة الأميركية، مفاده أن الأخيرة "أبلغت عدداً من النواب اللبنانيين من إتجاهات مختلفة، وخصوصاً من المنتمين إلى محور الممانعة، رفض الإدارة الأميركية وصول مرشح محسوب بالكامل على الممانعة إلى قصر بعبدا. الا انهما نقلا أجواء إيجابية لجهة قبول الأميركيين برئيس تطمئن اليه الممانعة، وتحديدا "الثنائي الشيعي"، طارحة إضافة أسماء عدد من المرشحين إلى اللائحة القصيرة التي باتت في عهدة "الخماسية"".
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البلاغ التّالي: