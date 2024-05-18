الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

قوى الأمن تكشف ملابسات ما حصل أمام فصيلة المريجة: الخطة الأمنية لحماية الناس

2024-05-18 | 15:32
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
قوى الأمن تكشف ملابسات ما حصل أمام فصيلة المريجة: الخطة الأمنية لحماية الناس
قوى الأمن تكشف ملابسات ما حصل أمام فصيلة المريجة: الخطة الأمنية لحماية الناس

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البلاغ التّالي:

"بتاريخ اليوم 18-5-2024، قام عددٌ من المحتجّين على الخطّة الأمنيّة برمي مركز فصيلة المريجة بالحجارة وإطلاق النّار في الهواء، فقام العناصر بإطلاق النار في الهواء لإبعادهم من المكان، مع العلم أنه لم ينتج عن هذا الإشكال أي قتيل أو إصابة في صفوف المحتجين أو العسكرييّن، بعكس ما تتداوله بعض وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي.
ترفض قوى الأمن الداخلي الاعتداء على قطعاتها وعناصرها مهما كانت الذرائع، مع العلم أن هذه الخطّة الأمنيّة كانت مطلب الجميع لحماية المواطنين على الطّرقات العامّة من عمليات النّشل والسّلب والتّصرفات المتهوّرة لسائقي الدّراجات، إضافةً إلى عدم ارتدائهم الخوذة الواقية، مما أدّى إلى ارتفاع عدد القتلى منهم، في حوادث السّير.
إنّ الخطّة الأمنيّة هي لحماية الناس وليس للاقتصاص أو التّشفّي منهم، فقد نتج عنها انخفاضاً كبيراً في الجرائم".
قوى الأمن تكشف ملابسات ما حصل أمام فصيلة المريجة: الخطة الأمنية لحماية الناس

محليات

قوى الأمن الدّاخلي

فصيلة المريجة

الخطة الأمنية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
النائبة بولا يعقوبيان للجديد تعليقاً على جلسة مجلس النواب الأخيرة حول ملف النزوح : التوصية وزعت لنا قبل بـ 10 دقائق وصفة التوصية انها غير ملزمة فالقانون ملزم و"ما بعرف من يورّط مجلس النواب بهيك سقطات"
جعجع التقى السفير الفرنسي .. وهذا ما تم بحثه

اقرأ ايضا في محليات

"الأنباء الكويتية": رفض أميركي لرئيس من محور الممانعة
00:55

"الأنباء الكويتية": رفض أميركي لرئيس من محور الممانعة

كشف مصدران نيابي لبناني وديبلوماسي غربي كبير لصحيفة "الأنباء الكويتية" عن موقف نسباه إلى نافذين في الإدارة الأميركية، مفاده أن الأخيرة "أبلغت عدداً من النواب اللبنانيين من إتجاهات مختلفة، وخصوصاً من المنتمين إلى محور الممانعة، رفض الإدارة الأميركية وصول مرشح محسوب بالكامل على الممانعة إلى قصر بعبدا. الا انهما نقلا أجواء إيجابية لجهة قبول الأميركيين برئيس تطمئن اليه الممانعة، وتحديدا "الثنائي الشيعي"، طارحة إضافة أسماء عدد من المرشحين إلى اللائحة القصيرة التي باتت في عهدة "الخماسية"".

00:55

"الأنباء الكويتية": رفض أميركي لرئيس من محور الممانعة

كشف مصدران نيابي لبناني وديبلوماسي غربي كبير لصحيفة "الأنباء الكويتية" عن موقف نسباه إلى نافذين في الإدارة الأميركية، مفاده أن الأخيرة "أبلغت عدداً من النواب اللبنانيين من إتجاهات مختلفة، وخصوصاً من المنتمين إلى محور الممانعة، رفض الإدارة الأميركية وصول مرشح محسوب بالكامل على الممانعة إلى قصر بعبدا. الا انهما نقلا أجواء إيجابية لجهة قبول الأميركيين برئيس تطمئن اليه الممانعة، وتحديدا "الثنائي الشيعي"، طارحة إضافة أسماء عدد من المرشحين إلى اللائحة القصيرة التي باتت في عهدة "الخماسية"".

بالفيديو - قطع أوتستراد سليم سلام إعتراضاً على إجراءات قوى الأمن الداخلي
13:11

بالفيديو - قطع أوتستراد سليم سلام إعتراضاً على إجراءات قوى الأمن الداخلي

مراسل الجديد: قطع أوتستراد سليم سلام من قبل بعض الشبان إعتراضاً على إجراءات قوى الأمن الداخلي.

13:11

بالفيديو - قطع أوتستراد سليم سلام إعتراضاً على إجراءات قوى الأمن الداخلي

مراسل الجديد: قطع أوتستراد سليم سلام من قبل بعض الشبان إعتراضاً على إجراءات قوى الأمن الداخلي.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024