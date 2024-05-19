"الأنباء الكويتية": رفض أميركي لرئيس من محور الممانعة

كشف مصدران نيابي لبناني وديبلوماسي غربي كبير لصحيفة "الأنباء الكويتية" عن موقف نسباه إلى نافذين في الإدارة الأميركية، مفاده أن الأخيرة "أبلغت عدداً من النواب اللبنانيين من إتجاهات مختلفة، وخصوصاً من المنتمين إلى محور الممانعة، رفض الإدارة الأميركية وصول مرشح محسوب بالكامل على الممانعة إلى قصر بعبدا. الا انهما نقلا أجواء إيجابية لجهة قبول الأميركيين برئيس تطمئن اليه الممانعة، وتحديدا "الثنائي الشيعي"، طارحة إضافة أسماء عدد من المرشحين إلى اللائحة القصيرة التي باتت في عهدة "الخماسية"".