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"يديعوت أحرونوت": نتنياهو سيجتمع اليوم برؤساء البلدات الواقعة قرب الحدود مع لبنان لأول مرة منذ كانون الثاني
2024-05-19 | 01:42
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"يديعوت أحرونوت": نتنياهو سيجتمع اليوم برؤساء البلدات الواقعة قرب الحدود مع لبنان لأول مرة منذ كانون الثاني
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"يديعوت أحرونوت": نتنياهو سيجتمع اليوم برؤساء البلدات الواقعة قرب الحدود مع لبنان لأول مرة منذ كانون الثاني
محليات
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