عملية نوعية لحزب الله في موقع المالكية.. اليكم تفاصيلها

"دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وعند الساعة ‌‏10:15 من صباح يوم الأحد 19-5-2024 وبعد رصد دقيق وترقب لقوات العدو الإسرائيلي في ‏موقع المالكية، وعند دخول جيب عسكري من نوع "همر" اليه، استهدفه مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ ‏موجه، أصابه إصابة مباشرة، وتم تدميره وايقاع طاقمه بين قتيل وجريح، وبعد تجمع جنود العدو لتفقد ‏الإصابات استهدفهم المجاهدون بقذائف المدفعية وحققوا فيهم إصابات مؤكدة". ‏وفي السياق، صدر عن الحزب بيان ىخر جاء فيه:"دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:40 من صباح يوم الأحد 19-5-2024 موقع الرمثا ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة". ‏