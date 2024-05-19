عملية نوعية لحزب الله في موقع المالكية.. اليكم تفاصيلها

"دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وعند الساعة 10:15 من صباح يوم الأحد 19-5-2024 وبعد رصد دقيق وترقب لقوات العدو الإسرائيلي في موقع المالكية، وعند دخول جيب عسكري من نوع "همر" اليه، استهدفه مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ موجه، أصابه إصابة مباشرة، وتم تدميره وايقاع طاقمه بين قتيل وجريح، وبعد تجمع جنود العدو لتفقد الإصابات استهدفهم المجاهدون بقذائف المدفعية وحققوا فيهم إصابات مؤكدة".
وفي السياق، صدر عن الحزب بيان ىخر جاء فيه:
"دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:40 من صباح يوم الأحد 19-5-2024 موقع الرمثا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة".