"للكف عن مخالفة الدستور يوميا".. الراعي برسالة لـ "ضمائر معطلي انتخاب الرئيس"

الراعي خلال عظة الأحد اشار إلى أنه، "لا يوجد بالنسبة إلينا أي سبب مبرر لعدم انتخاب رئيس الجمهورية كما تنتظم المؤسسات الدستورية ويتم الحفاظ على الدستور والكف عن مخالفته يوميا".

وقال: "نصلي الى الروح القدس أَن يمس ضمائر معطلي انتخاب رئيس للجمهورية وربطه في حرب غزة، فمن أجل هذه الحرب بجب ان يكون للبنان رئيس ذو صلاحيات كاملة للتفاوض في هذا الشأن".