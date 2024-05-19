بعد التعدي على “زملائهم” في المريجة والغبيري.. استنكار بلدي واسع

استنكر “تجمع الموظفين والعاملين والشرطة في بلديات لبنان واتحاداتها” في بيان، “تعدي زملاء في السلك العسكري نعتبرهم اخوة لنا، على زملائنا في بلديتي المريجة والغبيري ومصادرة دراجاتهم النارية من داخل حرم بلدية المريجة ومصادرة آلية تابعة لبلدية المريجة، والاخطر هو سحل ورفس وضرب موظف شرطي بلدي، وكل هذه التصرفات الطائشة مخالفة للقوانين المرعية الإجراء”.



