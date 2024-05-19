من يوم غد.. تدابير سير في طرابلس!

ولفتت المديرية الى أن "الأشغال ستُنفّذ على 3 مراحل، حيث سيتمّ قطع الطرقات المؤديّة إلى المسلك المذكور، وتحويل السير عندما تدعو الحاجة".

وطلبت من المواطنين اخذ العلم، والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم تسهيلًا لحركة المرور ومنعاً للازدحام.